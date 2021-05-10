37-летний Роббен готов вернуться в сборную Нидерландов

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37-летний Роббен готов вернуться в сборную Нидерландов

Фото инстаграм Арьена Роббена

Вингер "Гронингена" Арьен Роббен не исключил своё возвращение в сборную Нидерландов.

"Поехать на Евро-2020 - это моя самая смелая мечта, но нужно быть очень осторожным. Я уже вижу завтрашние заголовки. Прямо сейчас я не говорю, что хочу поехать, но если Де Бур позовёт, я соглашусь", - цитирует 37-летнего футболиста ESPN.

Роббен прошлым летом возобновил карьеру после годичного перерыва. В текущем сезоне он сыграл за "Гронинген" 5 матчей и сделал 2 ассиста.

На групповом этапе Евро-2020 Нидерланды сыграют с Украиной, Австрией и Северной Македонией.

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