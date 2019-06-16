37-летний Срна может перейти в "Рому"
Хорватский защитник "Кальяри" Дарио Срна может стать игроком "Ромы", сообщает L'Unione Sarda.
По данным источника, в римский клуб Срну зовет новый главный тренер Паулу Фонсека. Ранее футболист и тренер пересекались в донецкой "Шахтера". Хорват отказался продлевать контракт с "Кальяри" и вскоре станет свободным агентом. Таким образом, "Рома" может заполучить игрока бесплатно.
В прошлом сезоне 37-летний Срна провел 26 матчей в итальянской Серии А, в которых отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: Ди Франческо возглавит "Сампдорию". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Аталанта" близка к покупке трансферной цели "Спартака"
-
1
Погба не сумел забить необычный штрафной удар. В стенке стояли борцы сумо
-
"Зенит" подтвердил уход Лодыгина
-
Форвард "Динамо" перешел в "Арсенал"
-
Пирло, Лэмпард и Тотти попали в символическую сборную ЕвроU21 всех времен
-
Президент ПСЖ пригрозил игрокам клуба
-
Гончаренко сообщил планы ЦСКА на первый предсезонный сбор
-
1
37-летний Срна может перейти в "Рому"
-
2
Боец ММА Хабиб заставил юного фаната "Барселоны" сказать "Хала Мадрид"
-
Стадион, построенный к ЧМ-2018, вновь пострадал из-за дождя
-
Хавбек "Спартака" Фернандо во второй раз стал отцом
-
Сарри уступил лишь Моуринью по числу побед в "Челси" в дебютном сезоне
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить 16-летнего французского таланта
-
1
Алвес: "Определюсь со своим будущим в ПСЖ после Кубка Америки"
-
2
Лодыгин хочет покинуть "Зенит"
-
1
В Премьер-лиге в следующем сезоне мяч будет с розовыми вставками
-
6
"Челси" не будет увольнять Лэмпарда в течение первых двух лет
-
В "Челси" прокомментировали уход Сарри
-
"Манчестер Юнайтед" не собирается продавать Погба
-
1
"Арсенал" не будет покупать Карраско
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17