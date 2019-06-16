37-летний Срна может перейти в "Рому"

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37-летний Срна может перейти в "Рому"

Хорватский защитник "Кальяри" Дарио Срна может стать игроком "Ромы", сообщает L'Unione Sarda.

По данным источника, в римский клуб Срну зовет новый главный тренер Паулу Фонсека. Ранее футболист и тренер пересекались в донецкой "Шахтера". Хорват отказался продлевать контракт с "Кальяри" и вскоре станет свободным агентом. Таким образом, "Рома" может заполучить игрока бесплатно.

В прошлом сезоне 37-летний Срна провел 26 матчей в итальянской Серии А, в которых отдал четыре результативные передачи.

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Комментарии

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Крош
Крош

У них же Флоренци есть.Только если его в атаку,а хорвата на ПЗ.Или хорвата на ЦОП вместо Де Росси.

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