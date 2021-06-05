37-летний Тевес в третий раз ушёл из "Бока Хуниорс"

Фото твиттер Карлоса Тевеса

Форвард Карлос Тевес объявил, что покидает "Бока Хуниорс".

37-летний футболист решил уделить больше времени семье. При этом он не стал объявлять о завершении карьеры.

Именитый аргентинец стал свободным агентом, поскольку его контракт с клубом истёк.

Воспитанник "Бока Хуниорс" Тевес выступал за основную команду с 2001 по 2005, с 2015 по 2016 и с 2018 по 2021 год.

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