37-летний Тьяго Силва получил предложение вернуться в Бразилию

Фото сайт "Челси"

"Флуминенсе" начал переговоры с агентом центрального защитника "Челси" Тьяго Силвы, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, бразильский клуб мечтает вернуть своего воспитанника следующим летом, когда истечёт его контракт с "синими".

Сам 37-летний футболист не теряет надежд остаться в команде из Лондона ещё на один сезон.

В августе 2020 года Силва перешёл в "Челси" из ПСЖ, с тех пор он сыграл 46 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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