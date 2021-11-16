37-летний Тьяго Силва получил предложение вернуться в Бразилию

Теги челсифлуминенсетьяго силватрансферы

37-летний Тьяго Силва получил предложение вернуться в Бразилию

Фото сайт "Челси"

"Флуминенсе" начал переговоры с агентом центрального защитника "Челси" Тьяго Силвы, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, бразильский клуб мечтает вернуть своего воспитанника следующим летом, когда истечёт его контракт с "синими".

Сам 37-летний футболист не теряет надежд остаться в команде из Лондона ещё на один сезон.

В августе 2020 года Силва перешёл в "Челси" из ПСЖ, с тех пор он сыграл 46 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Кавани зовут в Бразилию. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кейн побил рекорд сборной Англии 113-летней давности

Кейн побил рекорд сборной Англии 113-летней давности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов