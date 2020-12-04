37-летний Жирков признан лучшим игроком "Зенита" в ноябре

Пресс-служба питерского "Зенита" назвала лучшего футболиста команды по итогам ноября.

Этого звания удостоился левый защитник Юрий Жирков.

37-летний футболист в прошлом месяце сделал 1 результативную передачу в 6 играх.

Всего в текущем сезоне Жирков провёл 15 матчей за "Зенит" и отдал 2 ассиста.

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