37-летний Жирков признан лучшим игроком "Зенита" в ноябре

Теги зенит санкт-петербургюрий жирков

37-летний Жирков признан лучшим игроком "Зенита" в ноябре

Пресс-служба питерского "Зенита" назвала лучшего футболиста команды по итогам ноября.

Этого звания удостоился левый защитник Юрий Жирков.

37-летний футболист в прошлом месяце сделал 1 результативную передачу в 6 играх.

Всего в текущем сезоне Жирков провёл 15 матчей за "Зенит" и отдал 2 ассиста.

Не пропустите: Зе Луиш признан лучшим игроком "Локомотива" в ноябре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Штутгарт" будет требовать за Гонсалеса от "Зенита" в два раза больше, чем от клубов Серии А

"Штутгарт" будет требовать за Гонсалеса от "Зенита" в два раза больше, чем от клубов Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов