37-й тур Примеры стал самым результативным в сезоне среди топ-5 чемпионатов

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37-й тур Примеры стал самым результативным в сезоне среди топ-5 чемпионатов

37-й тур Примеры отметился своей результативностью.

Как сообщает Opta, за тур было забито 42 гола. Это лучший показатель в сезоне в топ-5 чемпионатах.

Отметим, что самое большое количество голов было забито в матче "Леванте" - "Барселона", который закончился победой "лягушек" со счетом 5:4.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
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