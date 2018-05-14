37-й тур Примеры стал самым результативным в сезоне среди топ-5 чемпионатов

37-й тур Примеры отметился своей результативностью.

Как сообщает Opta, за тур было забито 42 гола. Это лучший показатель в сезоне в топ-5 чемпионатах.

Отметим, что самое большое количество голов было забито в матче "Леванте" - "Барселона", который закончился победой "лягушек" со счетом 5:4.

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