38-летний Александр Глеб поучаствовал в 3 из 4 голов в ворота БАТЭ

Ветеран белорусского футбола Александр Глеб показал блестящую игру в матче 27-го тура местной Премьер-лиги между БАТЭ и "Ислочью".

В активе 38-летнего футболиста, который провёл на поле 75 минут, один ассист и две предголевые передачи.

В итоге "Ислоч" обыграла БАТЭ со счётом 4:2 и поднялась на пятое место в турнирной таблице первенства.

Примечательно, что Глеб несколько раз выступал за борисовский клуб, суммарно сыграв 115 матчей.

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