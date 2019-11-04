38-летний Александр Глеб поучаствовал в 3 из 4 голов в ворота БАТЭ
Ветеран белорусского футбола Александр Глеб показал блестящую игру в матче 27-го тура местной Премьер-лиги между БАТЭ и "Ислочью".
В активе 38-летнего футболиста, который провёл на поле 75 минут, один ассист и две предголевые передачи.
В итоге "Ислоч" обыграла БАТЭ со счётом 4:2 и поднялась на пятое место в турнирной таблице первенства.
Примечательно, что Глеб несколько раз выступал за борисовский клуб, суммарно сыграв 115 матчей.
Не пропустите: 17-летний футболист забил с центра поля вратарю, который стоял на линии ворот. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18