38-летний Алвес провёл юбилейный матч за "Барселону"

Фото твиттер "Барселоны"

Правый защитник "Барселоны" Дани Алвес достиг отметки в 400 игр в составе "сине-гранатовых".

Юбилейным для бразильца стал вчерашний матч против "Реала" (4:0), в котором он вышел на замену на 86-й минуте.

38-летний футболист занимает 16-е место в истории клуба по числу проведённых встреч.

Алвес вернулся в "Барсу" прошлой осенью, также он выступал за "блауграну" с 2008 по 2016 год.

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