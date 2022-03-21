38-летний Алвес провёл юбилейный матч за "Барселону"

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38-летний Алвес провёл юбилейный матч за "Барселону"

Фото твиттер "Барселоны"

Правый защитник "Барселоны" Дани Алвес достиг отметки в 400 игр в составе "сине-гранатовых".

Юбилейным для бразильца стал вчерашний матч против "Реала" (4:0), в котором он вышел на замену на 86-й минуте.

38-летний футболист занимает 16-е место в истории клуба по числу проведённых встреч.

Алвес вернулся в "Барсу" прошлой осенью, также он выступал за "блауграну" с 2008 по 2016 год.

Не пропустите: Алвес - о Месси: "Все, кто уходят из "Барселоны", потом жалеют". | http://soccernews.ru
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