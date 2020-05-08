38-летний Джибриль Сиссе хочет возобновить карьеру
Известный французский нападающий Джибриль Сиссе заявил о желании возобновить профессиональную карьеру.
"Всем известно, что мы, бомбардиры, любим голы, любим покорять новые достижения: 25, 50, 75 мячей. Число 100 до сих пор преследует меня, ведь я завершил карьеру, остановившись на 96 голах в Лиге 1. Мне не хватает четырёх голов, и это сводит меня с ума!
Хочу вернуться в Лигу 1 и забить их. Для этого мне хватит двух-трёх месяцев. Я довольно упрямый: когда ставлю перед собой цель, делаю всё, чтобы её достичь. Я готов играть бесплатно, так что клуб, который согласится меня подписать, мало чем рискует", - цитирует 38-летнего футболиста Goal.com.
Напомним, что Сиссе повесил бутсы на гвоздь в 2018 году. Форвард известен по выступлениям за "Осер", "Ливерпуль", "Марсель", "Сандерленд", "Панатинаикос", "Лацио", "Кубань" и "Бастию".
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