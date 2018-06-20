38-летний футболист сборной России выиграл больше всех единоборств в матче с Египтом



Сборная России в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 обыграла Египет со счетом 3:1.

Больше всех единоборств в этой встрече выиграл 38-летний защитник россиян Сергей Игнашевич - 80% (12 из 15). Второе место по этому показателю разделили Илья Кутепов и Роман Зобнин - 67% (14 из 21), третий - египтянин Ахмед Хегази - 65% (15 из 23).

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