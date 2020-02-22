38-летний Хоакин вышел на четвёртое место по числу матчей в Примере

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38-летний Хоакин вышел на четвёртое место по числу матчей в Примере

Хавбек "Бетиса" Хоакин Санчес догнал бывшего вратаря мадридского "Реала" Франсиско Буйо по количеству матчей в Примере.

Теперь в активе обоих футболистов по 542 игры в чемпионате Испании и они делят четвёртое место по этому показателю в истории турнира.

Впереди Хоакина и Буйо находятся только Эусебио Сакристан (543), Рауль (550) и Андони Субисаррета (622).

Стоит отметить, что полузащитнику "Бетиса" в июле исполнится 39 лет. В Испании он также выступал за "Валенсию" и "Малагу".

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