38-летний Хоакин вышел на четвёртое место по числу матчей в Примере

Хавбек "Бетиса" Хоакин Санчес догнал бывшего вратаря мадридского "Реала" Франсиско Буйо по количеству матчей в Примере.

Теперь в активе обоих футболистов по 542 игры в чемпионате Испании и они делят четвёртое место по этому показателю в истории турнира.

Впереди Хоакина и Буйо находятся только Эусебио Сакристан (543), Рауль (550) и Андони Субисаррета (622).

Стоит отметить, что полузащитнику "Бетиса" в июле исполнится 39 лет. В Испании он также выступал за "Валенсию" и "Малагу".

Не пропустите: "Бетис" и "Мальорка" забили шесть голов на двоих. | http://soccernews.ru