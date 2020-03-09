38-летний Хоакин вышел на третье место по числу матчей в Примере

Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес провёл 544-й матч в Примере.

38-летний футболист обогнал Эусебио Сакристана (543) и вышел на третье место в истории по числу игр в испанском чемпионате.

Впереди Хоакина находятся только Рауль (550) и Андони Субисаррета (622).

Стоит отметить, что хавбек в Испании помимо "Бетиса" выступал за "Валенсию" и "Малагу".

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