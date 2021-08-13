38-летний Пандев заключил новый контракт с "Дженоа"

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38-летний Пандев заключил новый контракт с "Дженоа"

Фото сайт "Дженоа"

"Дженоа" и нападающий Горан Пандев приняли решение продолжить сотрудничество, сообщает официальный сайт генуэзского клуба.

38-летний футболист продлил контракт с "грифонами" до июня 2022 года.

После Евро-2020 форвард завершил карьеру в сборной Северной Македонии и задумывался об уходе из профессионального футбола в целом.

Пандев выступает за "Дженоа" с 2015 года, сыграл 165 матчей, забил 32 гола и сделал 11 ассистов.

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