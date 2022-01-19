38-летний Рибери может оказаться в Турции

Фото: инстаграм Франка Рибери/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Салернитаны" Франк Рибери имеет два предложения из Турции, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, интерес к игроку проявляют "Касымпаша" и "Фатих Карагюмрюк". Переход может состояться в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 38-летний Рибери провел за "Салернитану" 12 матчей и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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