38-летний Рибери может оказаться в Турции
Фото: инстаграм Франка Рибери/Автор неизвестен
Французский полузащитник "Салернитаны" Франк Рибери имеет два предложения из Турции, сообщает Foot Mercato.
По сведениям источника, интерес к игроку проявляют "Касымпаша" и "Фатих Карагюмрюк". Переход может состояться в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 38-летний Рибери провел за "Салернитану" 12 матчей и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Бразильскому клубу предложили подписать Рибери. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Челси" упустил победу над "Брайтоном" в АПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" сенсационно вылетела из Кубка Германии
-
Определились шесть участников 1/8 финала Кубка Африки
-
В УЕФА прокомментировали информацию о желании России провести Евро-2032
-
"Эвертон" проведет переговоры с легендами "Челси" и "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
Мелкадзе может перейти из "Спартака" в другой клуб РПЛ
-
38-летний Рибери может оказаться в Турции
-
"Барселона" определила два резервных варианта на случай неудачи с Холандом
-
"Астон Вилла" усилилась вратарем "Ромы"
-
"Ювентус" одержал крупную победу в Кубке Италии
-
"Челси" упустил победу над "Брайтоном" в АПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" сенсационно вылетела из Кубка Германии
-
"Динамо" отреагировало на фото Тюкавина в футболке "Спартака"
-
Определились шесть участников 1/8 финала Кубка Африки
-
Успех Зимбабве, провал Ганы: результаты Кубка Африки от 18 января
-
"Бетис" одержал крупную победу в матче Ла Лиги. Он сыграет с "Зенитом" в Лиге Европы
-
Гана вылетела с Кубка Африки
-
Врач ЦСКА сообщил о проблемах со здоровьем у новичка команды Медины
-
В УЕФА прокомментировали информацию о желании России провести Евро-2032
-
Ляказетт отклонил серьезное предложение "Ньюкасла"
-
"Марсель" усилился опытным защитником "Арсенала"
-
"Лацио" в овертайме победил "Удинезе" в Кубке Италии
-
Рангник объявил о примирении с Марсьялем
-
"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров сборной Бельгии
-
"Химки" усилились сербским полузащитником
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17