38-летний Йиранек перешел в "Дуклу"

Известный чешский защитник Мартин Йиранек стал игроком "Дуклы", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, достался клубу бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2018 года.

38-летний Йиранек ранее выступал за "Богемианс", "Татран", "Слован", "Реджину", "Спартак", "Бирмингем", "Терек", "Томь" и "Прибрам". За сборную Чехии сыграл 31 матч. | http://soccernews.ru