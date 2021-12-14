38-летний Жирков готов завершить карьеру, но при одном условии

Фото твиттер "Зенита"

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков порассуждал о своём будущем.

38-летний футболист в июне покинул "Зенит" и с тех пор является свободным агентом.

По словам ветерана, он, вероятно, повесит бутсы на гвоздь, если зимой не найдёт новую команду.

"Моё будущее? Пока ничего не могу сказать, если будут какие-то предложения, можно рассмотреть. Сейчас наступила пауза в чемпионате, посмотрим, что будет. Могу в РПЛ, могу ещё где-то играть. В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придётся завершить карьеру. Пока предложений не было", - сказал Жирков.

В сентябре сообщалось, что экс-игрок "Челси" попал в заявку любительской команды "Аминьево".

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