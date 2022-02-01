39-летний Джермейн Дефо продолжит карьеру в 3-м английском дивизионе

Фото сайт "Сандерленда"

Нападающий Джермейн Дефо вернулся в "Сандерленд", сообщает официальный сайт клуба.

39-летний футболист заключил с "чёрными котами" соглашение до окончания сезона 2021/22.

Ранее англичанин расторг контракт с "Рейнджерс", поэтому присоединился к "Сандерленду" на правах свободного агента.

Напомним, что Дефо уже выступал за клуб с 2015 по 2017 год.

Сейчас "Сандерленд" играет в третьем английском дивизионе и занимает третье место в турнирной таблице.

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