39-летний Джермейн Дефо продолжит карьеру в 3-м английском дивизионе

Теги сандерлендджермейн дефотрансферы

39-летний Джермейн Дефо продолжит карьеру в 3-м английском дивизионе

Фото сайт "Сандерленда"

Нападающий Джермейн Дефо вернулся в "Сандерленд", сообщает официальный сайт клуба.

39-летний футболист заключил с "чёрными котами" соглашение до окончания сезона 2021/22.

Ранее англичанин расторг контракт с "Рейнджерс", поэтому присоединился к "Сандерленду" на правах свободного агента.

Напомним, что Дефо уже выступал за клуб с 2015 по 2017 год.

Сейчас "Сандерленд" играет в третьем английском дивизионе и занимает третье место в турнирной таблице.

Не пропустите: "Ньюкасл" приобрел защитника "Брайтона". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стала известна зарплата Юри Алберто в "Зените"

Стала известна зарплата Юри Алберто в "Зените"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов