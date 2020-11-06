39-летний Ибрагимович признан лучшим игроком Серии А в октябре

Итальянская Серия А определила самого ценного футболиста по итогам октября.

Лучшим игроком прошлого месяца признали нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича.

Звёздный швед принял участие только в двух матчах турнира, зато забил в них четыре мяча.

Всего в текущем сезоне 39-летний Ибрагимович отличился 8 голами и 2 ассистами в 8 играх.

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