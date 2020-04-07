39-летний Рыжиков хочет поиграть в Европе перед завершением карьеры

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39-летний Рыжиков хочет поиграть в Европе перед завершением карьеры

Вратарь самарских "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков признался, что хотел бы на закате своей карьеры поиграть в Европе.

"Ограничений по дальнейшей карьере никаких не ставлю. У меня контракт с Самарой до 31 мая. Желание играть есть, здоровье тоже. Осталось показывать соответствующую игру. Мне нравится тренироваться, играть. Я люблю футбол, это самое главное. Хочется быть примером для ребят в команде. Моя мотивация - любовь к футболу и понимание, что это может уйти. Конечно, хотел бы поиграть в Европе. Возможно, даже не в элитной лиге, а в Сегунде или второй Бундеслиге. Почему нет? Если я хочу свою жизнь после окончания карьеры связать с футболом, а я хочу стать тренером, то хотелось бы посмотреть, как там всё устроено", - сказал Рыжиков.

Голкипер всю карьеру провёл в российских клубах. Самой значимой командой для него стал "Рубин", цвета которого он защищал с 2008 по 2018 год.

В этом году Рыжикову исполнится 40 лет. Несмотря на возраст, его статистика в "Крыльях" впечатляет - всего 22 пропущенных гола в 19 матчах в составе аутсайдера чемпионата.

Не пропустите: Рыжиков рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак". | http://soccernews.ru
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