4:0 с Украиной - самая крупная победа Англии в истории Евро

Фото: твиттер УЕФА

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Англии добилась разгромной победы над Украиной (4:0).

Как сообщает Gracenote Sports, это самая крупная победа английской команды в истории Евро.

Напомним, что в полуфинале, который состоится 7 июля, Англия встретится с Данией.

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