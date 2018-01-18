"4+2" Неймара по системе "гол+пас" помогли ПСЖ уничтожить "Дижон"

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"4+2" Неймара по системе "гол+пас" помогли ПСЖ уничтожить "Дижон"В матче 21-го тура французской Лиги 1 ПСЖ дома разгромно обыграл "Дижон". Лидер атак парижан Неймар отметился в этой игре 4 забитыми мячами и двумя ассистами.

ПСЖ - "Дижон" - 8:0

Голы: Ди Мария, 4 - 1:0, Ди Мария, 15 - 2:0, Кавани, 21 - 3:0, Неймар, 42 - 4:0, Неймар, 57 - 5:0, Неймар, 73 - 6:0, Мбаппе, 77 - 7:0, Неймар, 83 - 8:0 (пенальти).

ПСЖ: Ареоля, Менье, Силва, Кимпембе, Берчише, Верратти (Нкунку, 61), Ло Сельсо (Рабьо, 79), Дракслер, Ди Мария (Мбаппе, 68), Кавани, Неймар.

Напомним, ранее состоялось еще шесть матчей 21-го тура Лиги 1. | soccernews.ru

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