4 игрока "Локомотива" и 3 футболиста ЦСКА - в сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored

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4 игрока "Локомотива" и 3 футболиста ЦСКА - в сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 25-го тура РПЛ.

В команду включены четыре футболиста "Локомотива", три игрока ЦСКА, а также по одному представителю "Тамбова", "Зенита", "Рубина" и "Химок".

Вратарь: Маринато Гильерме ("Локомотив");

Защитники: Пабло, Александр Сильянов (оба - "Локомотив"), Виталий Шахов ("Тамбов"), Марио Фернандес (ЦСКА);

Полузащитники: Арнор Сигурдссон, Чидера Эджуке (оба - ЦСКА), Денис Глушаков ("Химки"), Дарко Йевтич ("Рубин");

Нападающие: Сердар Азмун ("Зенит"), Фёдор Смолов ("Локомотив").

Не пропустите: Триумф "Локомотива", волевая победа "Зенита" и разгром в "Ахмата": все результаты 25-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
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