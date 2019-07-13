4 топ-футболиста за 100 млн евро - фантастический аргумент в борьбе с "Баварией"! Рассказываем о трансферной кампании дортмундской "Боруссии""

"Боруссия" до последнего боролась за чемпионский титул в прошлом сезоне, но в итоге осталась ни с чем. По ходу сезона отрыв от "Баварии" составлял 9 баллов, более того "немецкий Голливуд" пребывал в явной зоне турбулентности в первой части сезона, так что второе место "шмелей" выглядит большим разочарованием (в первую очередь, в глазах их самих). Однако, руководство клуба думает иначе. Оно дикларирует сезон 2018/19 как переходной. Боссы "Боруссии" говорят в основном о восстановлении после провального года, который начинал Петер Боi, и возвращении доверия болельщиков, а не о намерениях выиграть Бундеслигу. Роскошные стартовые полсезона под руководством Люсьена Фавра стали очень приятным сюрпризом! Конечно, выпускать "серебряную салатницу" из ног (или рук) достаточно неприятно, тем более в моменты, когда она как никогда близка, однако "Боруссия" получила главное – подтверждение правильности выбранного курса. При Фавре Ройс наконец-то вышел на свой высокий уровень, Санчо прогрессирует с космической скоростью, а новички, которые приезжают в Дортмунд, непременно интегрируются в командные построения.

Сейчас риторика боссов изменилась. После весьма удачного разгона клуб сразу заявляет о намерении выиграть Бундеслигу. Похоже, что в этом состоял стратегический план, а чемпионство 2018/19 не изменило бы общих трансферных планов. "Боруссия" еще весной определила слабые места в составе (они были видны невооруженным глазом даже простому болельщику) и приоритетные цели на трансферном рынке. И через несколько дней после финиша чемпионата ударила со всех орудий – подписала звезд "Байера", гладбахской "Боруссии" и "Хоффенхайма" (все эти команды являются конкурентами "шмелей" в погоне за зоной Лиги Чемпионов). Вот уж неожиданно – "Боруссия" фактически скопировала главную модель "Баварии" – покупать игроков у конкурентов, здорово их ослабляя. На замену Кристину Пулишичу ​​пришли Торган Азар и Юлиан Брандт (хотя, возможно, второй будет играть чуть глубже). За двух новичков Дортмунд заплатил меньше (приблизительно 50 млн евро), чем получила от "Челси" за американца (64 млн евро). Размен просто замечательный ввиду того, что в качестве команда не потеряла. Пулишич проиграл борьбу за место в старте, имел проблемы с формой и откровенно хотел уже уехать в АПЛ, а Брандт и Азар в прошлом году вышли на топ-уровень после 5 лет стабильных выступлений в Бундеслиге.

Азар в Бундеслиге сезона 2018/19 заработал 21 очко по системе гол+пас. Он идеально вписывается в нынешний футбол "Боруссии" (очевидно, но факт) и является прекрасным вариантом для игры на левом фланге, где Бруну-Ларсену, например, не хватает опыта, а другой игрок из этой зоны – Геррейро – также думает о трансфере и не прочь покинуть Германию. Торган постепенно прогрессировал в гладбахський Боруссии (кстати, именно под руководством Фавра он и стал привлекаться к игре за первую команду) и дорос до уровня Лиги Чемпионов. Этим летом младшему брату новоиспеченного игрока мадридского "Реала" был нужен принципиально новый вызов на более высоком уровне. Как и Эдену, кстати.

А вот цена на Брандта оказалась совершенно уникальной. Мизерная сумма отступных в контракте с "Байером" – всего 25 млн евро за игрока такого класса, мизерные деньги для современного футбола – стала сладким пирогом для топ-клубов, однако вспомнили об этом обстоятельстве только зимой, когда Юлиана начал приходить к своему пику под руководством настроенного под атакующий футбол Петера Боша. Голландец передвинул Брандта с левого фланга на место левого центрального защитника в треугольнике при схеме 4-3-3, там он раскрылся как прекрасный диспетчер и важным элементом комбинационной игры. Итог – 6 голов и 8 ассистов за полгода в Бундеслиге. Юлиан намекал, что останется в "Байере", если команда квалифицируется в Лигу Чемпионов, однако интерес от Люсьена Фавра убедил его сменить клубную прописку. Швейцарский наставник – козырь "Боруссии" на рынке. Фавр имеет очень хорошую репутацию у футболистов, они уверены, что работа с ним положительно повлияет на их карьерах. В "Баварии", кстати, в нынешней ситуации такого нет. Конкретно под Ковача идти хотят не многие. В прошлом сезоне против закрытых команд Дортмунд пытался играть двумя центральными атакующими полузащитниками. Брандт легко впишется в эти 4-1-4-1 рядом с Ройсом. В то же время приход Брандта уменьшит зависимость команды от Ройса. При отсутствии капитана атакам "Боруссии "очень не хватало креатива и нестандартных решений в центре. Игрок сборной Германии решит эту проблему, позволив при необходимости смещать Ройса в нападение и добавив еще одну опцию на фланге.

"Боруссия" проиграла "Баварии" чемпионство из-за провалов в обороне, пропустив на 12 голов больше, чем главный конкурент. Мануэль Аканжи, Абду Диалло и Аксель Загаду – хорошие центральные защитники с большим потенциалом, но им явно не хватало опыта для игры в плей-офф Лиги Чемпионов и в решающих матчах Бунеслиги. А Омер Топрак, как оказалось, не соответствует уровню команды. Именно потому "шмелям" нужен был качественный и опытный защитник, и здесь уж сама "Бавария" сделал "Боруссии" подарок, отпустив в Дортмунд Маттса Хуммельса. Дортмундцы вернули бывшего капитана примерно за те же 30-35 миллионов, что и продали 3 года назад (убыток у "Боруссии" все же есть, но он совершенно незначительный). Учитывая инфляцию на рынке в этот период, очень выгодная сделка. Между тем, в прошлом сезоне многие немецкие издания назвали Маттса лучшим защитником Бундеслиги. Маттс придаст обороне Боруссии надежности и солидности на втором этаже (сейчас со стандартами у команды есть проблемы), а также обеспечит качественный первый пас. Хуммельс вошел в ТОП-5 центрбеков по средним количеством progressive pass (пас вперед в обострение) в ведущих лигах сезона-2018/19. Таким образом "Боруссия" за 30 миллионов закрыла центр защиты на 3-4 года классным мотивированным футболистом. Хуммельс хочет доказать, что "Бавария" ошиблась. Он решил покинуть Мюнхен, поскольку приобретения Лукаса Эрнандеса и Бенжамена Павара фактически отобрали у него статус игрока основы. К тому же, в Матса не сложились отношения с Ковачем. В Дортмунд он приехал из-за желания постоянно играть.

Дырку на флангах обороны "Боруссия" также закрыла едва не лучшим вариантом из возможных. За 25 млн евро из "Хоффенхайма" прибыл еще один представитель сборной Германии Нико Шульц, который прекрасно закрывал левую бровку у Юлиана Нагельсманна в течении двух лет. Как и требует от своих крайних защитников Люсьен Фавр, новичок очень активно подключается в атаку, нацеленный на забегания и подачи в штрафную. Марсель Шмельцер ощутимо сдал, и с травмой Ашрафа Хакими слева в защите возникла катастрофа. Попытки перевести туда Диалло задавили атакующий потенциал левой бровки, а Геррейро слабоват для обороны на таком уровне. С Шульцом о левой бровке можно будет забыть.

Чего не хватает "Боруссии"?! Безусловно, нужен опорный полузащитник на подмену Витселю и дополнительный центральный нападающий. Выкуп Пако Алькасера – правильное решение, но этого мало. Если удастся выхватить Марио Манджукича, которому нет места в "Ювентусе" (европейские СМИ рассуждают о таком варианте), за 15-20 миллионов, то трансферная кампания превратиться в просто идеальную. Люсьен Фавр не умел выводить свои команды из затяжного кризиса (он обычно наступал во втором сезоне), но теперь меньше предпосылок для наступления кризиса. Главный тренер получил больше пространства для маневра: 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-3-3, 3-4-3 – при нынешнем подборе игроков все эти системы доступны. Параллельно "Боруссия" поработала на перспективу: клуб выхватил очередного беглеца из академии "Барселоны" Матео Морея, а также пригласили юного американца Джованни Рейну.

Сейчас "шмели" занимаются разгрузкой зарплатной ведомости. В первой команде "Боруссии" – 36 футболистов, что катастрофически много. Андре Шюррле и Синдзи Кагава давно ищут новые клубы, Роде должен вернуться в "Айнтрахт", Макс Филипп, скорее всего, поедет в "Вольфсбург". И это только те, на кого вообще не рассчитывает тренерский штаб. Приезд Хуммельса открыл дверь на выход одному из центрбеков: на Загаду претендует "Арсенал", а Абду Диало хотел бы подписать "Лион". Уже длительное время продолжается эпопея с переездом Юлиана Вайгля в ПСЖ Томасу Тухеля, но Боруссия не готова отпустить универсала, который подстрахует и центр обороны, и Акселя Витселя в опорной зоне. Похожая ситуация с Рафаэлем Геррейро. Впрочем, продажа лишних активов – это дело техники. На фоне Баварии, которая проваливает переговоры с многочисленными звездами, ситуация в Дортмунде выглядит сказкой. Просто сравните, кого каждая из команд приобрела за 100 млн евро: "Боруссия" – Торган Азар, Брандт, Шульц, Хуммельс; "Бавария" – Эрнандес и Павар.

Игорь Малиенко | soccernews.ru