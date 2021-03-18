4 тренера из одной страны вышли в четвертьфинал ЛЧ. Это первый случай в истории турнира

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Текущий розыгрыш Лиги Чемпионов вошёл в историю турнира как первый, в котором сразу четыре тренера из одной страны пробились со своими командами в 1/4 финала.

Как сообщает Opta, авторами уникального достижения стали немецкие специалисты.

"Ливерпуль" возглавляет Юрген Клопп, "Челси" - Томас Тухель, "Баварию" - Ханс-Дитер Флик, дортмундскую "Боруссию" - Эдин Терзич.

Помимо вышеуказанных клубов участие в 1/4 финала ЛЧ примут "Реал", ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Порту".

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