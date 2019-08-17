4-й тур УПЛ стартовал с двух ничьих
Представляем результаты двух стартовых матчей 4-го тура УПЛ.
"Ворскла" - "Днепр-1" 1:1
Голы: Чичиков, 50 - 0:1, Коломоец, 54 - 1:1
"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане, Петрович, Габелок, Шехич (Ребенок, 70), Луизао (Стрижак, 46), Артур, Коломоец
"Днепр-1": Клищук, Лопыренок (Сафронов, 30), Гуйе, Логинов, Шаповал, Кравченко, Когут (Назаренко, 76), Чичиков, Вакулко, Коркишко (Булеца, 66), Кулиш
"Десна" - "Колос" 0:0
"Десна": Паст, Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, А. Фаворов, Огиря, Кузик (Картушов, 69), Богданов (Дегтярев, 70), Калитвинцев, Филиппов.
"Колос": Яшков, Сахневич, Гавриш (Парамонов, 20, Рябов, 50), Максименко, Черноморец, Задоя, Морозко, Милько, Смирный (Костышин, 76), Лысенко, Нехтий.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|3
|9
|2
|Заря Луганск
|3
|7
|3
|Динамо Киев
|3
|6
|4
|Десна Чернигов
|3
|6
|5
|Колос Ковалёвка
|3
|6
|6
|Dnipro-1
|4
|5
|7
|Мариуполь
|3
|4
|8
|Ворскла
|4
|4
|9
|Александрия
|3
|3
|10
|Львов
|3
|3
|11
|Карпаты Львов
|3
|1
|12
|Олимпик Донецк
|3
|0