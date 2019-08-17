4-й тур УПЛ стартовал с двух ничьих

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4-й тур УПЛ стартовал с двух ничьих

Представляем результаты двух стартовых матчей 4-го тура УПЛ.

"Ворскла" - "Днепр-1" 1:1

Голы: Чичиков, 50 - 0:1, Коломоец, 54 - 1:1

"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане, Петрович, Габелок, Шехич (Ребенок, 70), Луизао (Стрижак, 46), Артур, Коломоец

"Днепр-1": Клищук, Лопыренок (Сафронов, 30), Гуйе, Логинов, Шаповал, Кравченко, Когут (Назаренко, 76), Чичиков, Вакулко, Коркишко (Булеца, 66), Кулиш


"Десна" - "Колос" 0:0

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, А. Фаворов, Огиря, Кузик (Картушов, 69), Богданов (Дегтярев, 70), Калитвинцев, Филиппов.

"Колос": Яшков, Сахневич, Гавриш (Парамонов, 20, Рябов, 50), Максименко, Черноморец, Задоя, Морозко, Милько, Смирный (Костышин, 76), Лысенко, Нехтий.

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5 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3 6
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