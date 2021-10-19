40-летний Хоакин установил рекорд Ла Лиги

Теги бетисхоакин санчесстатистика

40-летний Хоакин установил рекорд Ла Лиги

Фото твиттер "Бетиса"

Капитан "Бетиса" Хоакин Санчес в очередной раз переписал историю чемпионата Испании, сообщает Opta.

Фланговый полузащитник "вердибланкос" стал первым игроком в 21-м веке, сделавшим голевую передачу в матче Ла Лиги после 40-летия.

В понедельник Хоакин в возрасте 40 лет и 89 дней ассистировал Борхе Иглесиасу на победный гол в поединке с "Алавесом" (1:0).

Не пропустите: Волевая победа "Барселоны", лидерство "Реала Сосьедад": результаты 9-го тура чемпионата Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кассано: "Роналду не входит даже в топ-5 лучших футболистов в истории"

Кассано: "Роналду не входит даже в топ-5 лучших футболистов в истории"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов