40-летний Хоакин установил рекорд Ла Лиги

Фото твиттер "Бетиса"

Капитан "Бетиса" Хоакин Санчес в очередной раз переписал историю чемпионата Испании, сообщает Opta.

Фланговый полузащитник "вердибланкос" стал первым игроком в 21-м веке, сделавшим голевую передачу в матче Ла Лиги после 40-летия.

В понедельник Хоакин в возрасте 40 лет и 89 дней ассистировал Борхе Иглесиасу на победный гол в поединке с "Алавесом" (1:0).

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