40-летний Ибрагимович хочет продлить контракт с "Миланом"

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович намерен продлить контракт с клубом, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, футболист не планирует завершать карьеру ближайшим летом, а хочет остаться в "Милане". Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Кроме того, форвард хочет сыграть за сборную Швеции на чемпионате мира в Катаре, который пройдет в декабре следующего года.

В нынешнем сезоне 40-летний Ибрагимович провел за "Милан" шесть матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Ибрагимович забил юбилейный гол в клубной карьере. | http://soccernews.ru