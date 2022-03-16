40-летний Ибрагимович вызван в сборную Швеции

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40-летний Ибрагимович вызван в сборную Швеции

Фото: инстаграм Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

40-летний нападающий "Милана" Златан Ибрагимович вызван в сборную Швеции, сообщает пресс-служба национальной команды.

Швеции предстоит полуфинальный стыковой матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Чехии. Встреча состоится 24 марта.

Ибрагимович в нынешнем сезоне провел за "Милан" 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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