40-летний Писарро сообщил, когда завершит карьеру



Перуанский нападающий "Вердера" Клаудио Писарро заявил, что он завершит карьеру по окончании следующего сезона.

"Я по-прежнему хочу выходить на поле. Порой я говорю себе, что с меня довольно, но при этом футбол является самым важным для меня. Я хорошо себя чувствую и этого достаточно. Следующий сезон, который, наверное, станет для меня последним, я хочу попасть с "Вердером" в еврокубки. Буду счастлив, если у нас все выйдет", - приводит слова Писарро официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что Писарро является самым возрастным автором гола в чемпионате Германии. Форвард отличился в возрасте 40 лет и 136 дней. В октябре перуанцу исполнится 41 год.

В минувшем сезоне Писарро провел за "Вердер" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: В сферу интересов "Барселоны" попал защитник из Бундеслиги. | http://soccernews.ru