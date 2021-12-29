40-летний Роке Санта Крус подписал контракт с новым клубом
Фото: твиттер "Либертада"/Автор неизвестен
Пресс-служба парагвайского "Либертада" в официальном твиттере клуба объявила о переходе нападающего Роке Санта Круса.
Стороны заключили соглашение, но сроки его не разглашаются. Форвард достался "Либертаду" бесплатно.
40-летний Санта Крус ранее выступал за "Олимпию", "Баварию", "Блэкберн", "Манчестер Сити", вновь "Блэкберн", "Бетис", "Малагу", "Крус Асуль", вновь "Малагу" и вновь "Олимпию". За сборную Парагвая сыграл 112 матчей и забил 32 мяча. 5-кратный чемпион Германии, 2-кратный чемпион Парагвая, 4-кратный обладатель Кубка Германии, 2-кратный обладатель Кубка немецкой лиги, победитель Лиги чемпионов, обладатель Межконтинентального кубка, финалист Кубка Америки.
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|30
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|30
|54
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|30
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|30
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|30
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|Группа 2
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|30
|73
|2
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|Крус Асул Идальго
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|Inter Playa del Carmen
|30
|49
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