40-летний Роналдиньо может возобновить карьеру
Существует вероятность, что легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо вернётся в футбол в качестве игрока.
По информации Marca, наставник "Химнасии Ла-Платы" Диего Марадона хочет видеть 40-летнего футболиста в своей команде.
Когда Роналдиньо выпустят из-под домашнего ареста в Парагвае, культовый аргентинец постарается убедить бразильца возобновить карьеру.
Напомним, что экс-игрок "Барселоны", "Милана" и ПСЖ повесил бутсы на гвоздь в 2018 году.
Не пропустите: "Барселона" помогала Роналдиньо, когда он сидел в тюрьме в Парагвая. | http://soccernews.ru
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