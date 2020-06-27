40-летний Роналдиньо может возобновить карьеру

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40-летний Роналдиньо может возобновить карьеру

Существует вероятность, что легендарный бразильский полузащитник Роналдиньо вернётся в футбол в качестве игрока.

По информации Marca, наставник "Химнасии Ла-Платы" Диего Марадона хочет видеть 40-летнего футболиста в своей команде.

Когда Роналдиньо выпустят из-под домашнего ареста в Парагвае, культовый аргентинец постарается убедить бразильца возобновить карьеру.

Напомним, что экс-игрок "Барселоны", "Милана" и ПСЖ повесил бутсы на гвоздь в 2018 году.

Не пропустите: "Барселона" помогала Роналдиньо, когда он сидел в тюрьме в Парагвая. | http://soccernews.ru
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