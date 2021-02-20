40-летний Рыжиков не исключает уход из "Тамбова": названа причина

Голкипер Сергей Рыжиков сомневается в целесообразности продолжения выступлений за "Тамбов".

40-летний страж ворот опасается, что спешное формирование состава может отразиться на результатах команды и испортить ему концовку карьеры.

"Рыжиков тренируется с "Тамбовом". Но неизвестно, кто будет в команде, кого возьмут. Какой должен быть уровень игроков, чтобы они заиграли, когда их собрали за неделю? Это не дело! Придут люди, начнутся игры, а некоторые ещё не выучат, как кого зовут. Эта ситуация не красит наш футбол.

У меня был разговор с Серёгой, он сказал: "Слушай, в "Тамбове" соберут одну молодёжь. Может, мне стоит закончить? В ФНЛ я не хочу. И здесь позориться не хочу - пропускать по семь-восемь за матч. А вдруг, появится кто-то хороший из молодых? А его место эти полгода занимать буду". Рыжиков уже рассуждает, как тренер.

Человек с удовольствием играл бы ещё и ещё. Мотивация есть. Но есть и самолюбие. Дважды чемпион, два раза брал Кубок. А теперь... То здесь не заплатили, то там проживание. Были моменты, когда психологически было тяжело", - рассказал агент ветерана Алексей Сафонов.

В этом сезоне Рыжиков пропустил 27 голов в 18 матчах. Его контракт с "Тамбовом" истекает ближайшим летом.

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