40-летний вратарь Кабальеро заключит месячный контракт с клубом АПЛ

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40-летний вратарь Кабальеро заключит месячный контракт с клубом АПЛ

Фото сайт "Челси"

СМИ узнали о планах известного аргентинского голкипера Вилли Кабальеро возобновить карьеру.

По информации Daily Mail, 40-летний страж ворот заключит месячный контракт с "Саутгемптоном".

"Святые" решили подписать опытного вратаря из-за травм Фрэйзера Форстера и Алекса МакКарти.

Кабальеро является свободным агентом. С 2014 по 2021 год он выступал за "Манчестер Сити" и "Челси".

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