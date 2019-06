43 года назад впервые была исполнена легендарная "паненка" (видео)

43 года назад полузащитник сборной Чехословакии Антонин Паненка выполнил свой знаменитый 11-метровый удар.

В финале чемпионата Европы-1976 Чехословакия играла с ФРГ. Основное и дополнительное время завершились вничью - 2:2. При счете 4:3 в пользу чехов в серии пенальти Паненка исполнял решающий удар. Хавбек не сильно пробил по центру, выполнив аккуратный удар подсечкой.

#OTD at Euro 1976, the ‘Panenka’ was born



Since butchered by you and all your mates at 7-a-side pic.twitter.com/5ZJJkpOm2m