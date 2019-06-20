43 года назад впервые была исполнена легендарная "паненка" (видео)

Теги чехиясловакия

43 года назад впервые была исполнена легендарная "паненка" (видео)

43 года назад полузащитник сборной Чехословакии Антонин Паненка выполнил свой знаменитый 11-метровый удар.

В финале чемпионата Европы-1976 Чехословакия играла с ФРГ. Основное и дополнительное время завершились вничью - 2:2. При счете 4:3 в пользу чехов в серии пенальти Паненка исполнял решающий удар. Хавбек не сильно пробил по центру, выполнив аккуратный удар подсечкой.

С тех пор подобные удары называют "паненкой" и их исполняют многие футболисты.

Паненка за свою карьеру выступал за "Богемианс", "Рапид", "Санкт-Пельтен", "Слован", "Хоенау" и "Кляйнвизендорф". За сборную Чехословакии сыграл 59 матчей и забил 17 голов. Двукратный чемпион Австрии, трехкратный обладатель Кубка Австрии, чемпион Европы.

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