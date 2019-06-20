43 года назад впервые была исполнена легендарная "паненка" (видео)
43 года назад полузащитник сборной Чехословакии Антонин Паненка выполнил свой знаменитый 11-метровый удар.
В финале чемпионата Европы-1976 Чехословакия играла с ФРГ. Основное и дополнительное время завершились вничью - 2:2. При счете 4:3 в пользу чехов в серии пенальти Паненка исполнял решающий удар. Хавбек не сильно пробил по центру, выполнив аккуратный удар подсечкой.
#OTD at Euro 1976, the ‘Panenka’ was born— Mirror Football (@MirrorFootball) 20 июня 2019 г.
Since butchered by you and all your mates at 7-a-side pic.twitter.com/5ZJJkpOm2m
С тех пор подобные удары называют "паненкой" и их исполняют многие футболисты.
Паненка за свою карьеру выступал за "Богемианс", "Рапид", "Санкт-Пельтен", "Слован", "Хоенау" и "Кляйнвизендорф". За сборную Чехословакии сыграл 59 матчей и забил 17 голов. Двукратный чемпион Австрии, трехкратный обладатель Кубка Австрии, чемпион Европы.
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