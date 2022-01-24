43-летний Буффон может уйти из "Пармы" в зарубежный клуб
Фото твиттер Джанлуиджи Буффона
Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон задумался о смене команды по окончании нынешнего сезона, сообщает SerieBNews.
По информации источника, 43-летний футболист считает, что "крестоносцы" не соответствуют его амбициям. Команда идёт на 13-м месте в Серии Б.
Ожидается, что легендарный итальянец в случае ухода выберет зарубежный клуб, который станет последним в его карьере.
В текущем сезоне Буффон сыграл за "Парму" 19 матчей, в которых пропустил 21 гол.
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