43-летний Буффон может уйти из "Пармы" в зарубежный клуб

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43-летний Буффон может уйти из "Пармы" в зарубежный клуб

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон задумался о смене команды по окончании нынешнего сезона, сообщает SerieBNews.

По информации источника, 43-летний футболист считает, что "крестоносцы" не соответствуют его амбициям. Команда идёт на 13-м месте в Серии Б.

Ожидается, что легендарный итальянец в случае ухода выберет зарубежный клуб, который станет последним в его карьере.

В текущем сезоне Буффон сыграл за "Парму" 19 матчей, в которых пропустил 21 гол.

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