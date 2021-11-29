43-летний Буффон отбил третий пенальти в сезоне

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Вратарь Джанлуиджи Буффон спас "Парму" от поражения в матче 14-го тура итальянской Серии B против "Комо" (1:1).

43-летний страж ворот отразил пенальти при счёте 0:0. Стоит отметить, что ему удалось отбить 11-метровый в третий раз в нынешнем сезоне.

Напомним, что летом Буффон заключил с "Пармой" контракт до июня 2023 года, перейдя из "Ювентуса" на правах свободного агента.

В этом сезоне голкипер пропустил 18 голов в 14 матчах Серии B.

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