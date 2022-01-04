43-летний Буффон заболел коронавирусом

Теги пармаджанлуиджи буффонкоронавирус

43-летний Буффон заболел коронавирусом

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

43-летний футболист находится на карантине у себя дома. Информации о его самочувствии нет.

Легендарный голкипер стал единственным игроком "Пармы" с подтверждённым коронавирусом после рождественских каникул.

В текущем сезоне Буффон сыграл за "крестоносцев" 18 матчей, в которых пропустил 20 голов.

Не пропустите: Еще два игрока "Барселоны" заразились коронавирусом. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Интере" отреагировали на слухи об интересе к Миранчуку

В "Интере" отреагировали на слухи об интересе к Миранчуку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов