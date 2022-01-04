43-летний Буффон заболел коронавирусом

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон сдал положительный тест на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

43-летний футболист находится на карантине у себя дома. Информации о его самочувствии нет.

Легендарный голкипер стал единственным игроком "Пармы" с подтверждённым коронавирусом после рождественских каникул.

В текущем сезоне Буффон сыграл за "крестоносцев" 18 матчей, в которых пропустил 20 голов.

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