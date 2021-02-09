44-летний Абреу перешел в 30-й клуб в его карьере

Себастьян Абреу, экс-игрок сборной Уругвая продолжит свою футбольную карьеру в бразильском "Атлетике" из Минас-Жерайс, сообщает пресс-служба клуба.

Это будет уже 30 по счету клуб в коллекции 44-летнего футболиста.

Его карьеру можно отследить по посту в Википедии:

