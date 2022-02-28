44-летний Буффон продлил контракт с "Пармой"

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44-летний Буффон продлил контракт с "Пармой"

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон заключил новое соглашение с клубом, рассчитанное до 2024 года.

"У меня отличные новости: Джиджи продлил контракт. Он отличный игрок, и это большая гордость для нас. Буффон очень любит город и клуб. Мы безумно рады его поддержке и приверженности", - цитирует владельца "Пармы" Кайла Краузе сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В текущем сезоне 44-летний Буффон сыграл за "крестоносцев" 23 матча, в которых пропустил 23 гола.

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