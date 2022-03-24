44-летний Денилсон возобновил карьеру. Он не играет с 2010 года

Фото твиттер "Ибиса"

Известный в прошлом бразильский вингер Денилсон решил вернуться в профессиональный футбол.

Чемпион мира 2002 года в 44-летнем возрасте заключил контракт с клубом "Ибис" из седьмого бразильского дивизиона.

Стоит отметить, что Денилсон закончил карьеру в 2010 году, то есть пауза составила 12 лет.

Напомним, что в Европе бразилец защищал цвета "Бетиса" и "Бордо".

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