44-летний египетский вратарь: "Я планирую поехать и на ЧМ-2022"

Вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари озвучил амбициозные планы относительно своей карьеры.

"Попадание на ЧМ-2018 не значит, что это было целью всей моей карьеры - я планирую поехать и на ЧМ-2022. Сейчас мы празднуем и будем праздновать вплоть до приезда в Россию. А на турнире хотим показать отличное выступление" - сказал 44-летний страж ворот.

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