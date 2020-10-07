45-летний Шовковский вызван в сборную Украины. Он завершил карьеру в 2016 году

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский попал в заявку команды на товарищеский матч с командой Франции, сообщает пресс-служба украинской ассоциации футбола.

Такое решение принял тренерский штаб сборной из-за вспышки коронавируса в команде. Ранее из-за заражения на самоизоляцию ушли два голкипера - Андрей Лунин и Юрий Панькив. В связи с этим в распоряжении главного тренера украинцев Андрея Шевченко остался только один вратарь - Георгий Бущан.

45-летний Шовковский завершил карьеру в декабре 2016 года. В бытность футболистом он провел за сборную Украины 92 матча и пропустил 77 голов.

Матч Франция - Украина состоится сегодня, 7 октября.

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