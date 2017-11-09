47-летний вратарь провел 1249-й матч в карьере и повторил рекорд Шилтона

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47-летний вратарь провел 1249-й матч в карьере и повторил рекорд Шилтона
Вратарь Пол Бэсток сыграл свой 1249-й матч в карьере в возрасте 47 лет.

Благодаря этому он повторил рекорд бывшего голкипера сборной Англии Питера Шилтона по числу сыгранных в английском футболе матчей.

"Моя карьера напоминает американские горки. Я не сумел добиться в футболе того о чем мечтал. Но даже не представлял, что смогу хотя бы приблизиться к рекорду Шилтона. Я думал о завершении карьеры в последнее время, так как устал от футбола. Но главный тренер сказал мне, что я должен установить рекорд. Я думал, что он нем никто не узнает. Но каким-то образом об этом узнали все", - приводит слова Бэстока BBC.

В данный момент Бэсток выступает за клуб девятого английского дивизиона "Уисбек", а ранее играл за "Кембридж Юнайтед", "Бат Сити", "Сабах", "Фишер Атлетик", "Кеттеринг Таун", "Эйлсбери Юнайтед", "Бостон Юнайтед", "Скарборо", "Дагенхэм энд Редбридж", "Сент-Албанс Сити", "Райден энд Даймондс", "Воркспор Таун", "Ройстон Таун", "Сент-Неотс Таун", "Данстэйбл Таун", "Стэмфорд" и "Корби Таун". 

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