5:0: в честь победы сборной России сделали особый торт

Футболисты сборной России вернулись на базу в Новогорске после победы в стартовом матче Чемпионата Мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0), сообщает официальный твиттер национальной команды.

На ужин футболиста приготовили особый торт, на котором выложен счет сегодняшнего матча.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 Россия сыграет с Египтом. Поединок состоится 19 июня.

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