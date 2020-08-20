5 футболистов "Баварии" вышли в финал Лиги Чемпионов во второй раз спустя 7 лет

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5 футболистов "Баварии" вышли в финал Лиги Чемпионов во второй раз спустя 7 лет

"Бавария" накануне вечером разгромила "Лион" (3:0) и впервые с 2013 года сыграет в финале Лиги Чемпионов.

7 лет назад мюнхенцы обыграли дортмундскую "Боруссию" (2:1), а в ближайшее воскресенье встретятся с ПСЖ.

В составе "ротен" есть 5 футболистов, которые могут принять участие в обоих вышеуказанных финалах.

Это вратарь Мануэль Нойер, защитники Джером Боатенг и Давид Алаба, хавбек Хави Мартинес и нападающий Томас Мюллер.

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