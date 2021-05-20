5 главных вопросов "Барселоны". Или как Лапорта будет вытаскивать клуб из финансовой ямы?

Каталонская "Барселона" находится на пороге масштабной перестройки. В дальнейшем – никаких привилегий для звезд. "Я сказал, что по окончании сезона буду оценивать команду в зависимости от игр и результатов. Мы выиграли Кубок Короля, чем очень гордимся. Но нас быстро оставили за бортом Лиги Чемпионов. Ла Лига была непонятно проиграна, по моему мнению. Со следующей недели вы увидите ряд решений, которые мы будем принимать. Мы будем их комментировать. Я говорю о завершении цикла и начало перестройки, потому что это нужно сделать". Лапорта настроен решительно. Харизматичный президент "Барсы" произнес громкую речь в рамках спортивного фестиваля Festa de l'Esport Català. Конец цикла с существенной "реконструкцией" состава – главный месседж 58-летнего функционера. Для возвращения на вершину необходимо менять курс. Просмотр щедрых контрактов звезд, дешевые, но эффективные решения на трансферном рынке, массовая чистка первой команды – это первоочередные задачи новой администрации, пишет Marca. Всего же на повестке дня 5 стратегических вопросов.

1. Будущее Кумана

Руководство все еще сомневается. По информации инсайдеров RAC1, экс-наставника сборной Нидерландов может спасти только чудо, впрочем, сам Лапорта был менее категоричен. Кумана ценят прежде всего за хорошую работу с молодежью. При нем выстрелили аж трое кантеранос – Мингеса, Мориба и Араухо. Тот же Педри превращается в одного из лидеров команды, проведя полсотни матчей во всех турнирах. Словом, ценности каталонского героя с Уэмбли-92 полностью совпадают с кадровой политикой Матеу Алемани, де-факто спортдира в системе координат Лапорты. Правда, последний хотел бы начать с чистого листа. И интересных альтернатив мало: Клопп и Нагельсман отказались, Флик в раздумьях, а кандидатурой Хави спекулируют СМИ. В конце концов, легендарный хавбек "Барсы" – не единственная реальная опция. Большинство респондентов Marca (59%) считают, что Кумана следует оставить.

2. Новый контракт Месси

Это приоритетная задача для Лапорты, даже важнее, чем приглашение звездного форварда. Он делает все возможное и невозможное, чтобы Лео остался. Ситуация не выглядит столь безнадежно, как осенью, однако аргентинец продолжает диктовать условия. Ему нужен успешный проект. Месси готов пожертвовать частью зарплаты (почти 20 млн евро) в обмен на качественное усиление состава. Более того, капитан сборной Аргентины ничего не будет подписывать до завершения Копа Америка. То есть, Лапорта должен оформить большинство операций в июне. Агуэро – первая ласточка, Эрик Гарсия и Депай – на подходе. А вот трансфер Холланда откладывается из-за приоритетности Месси. На содержание обоих банально не хватает денег.

3. Продажа Гризманна

Французский нападающий попал в "черный список" каталонцев в сладкий для себя момент (19 голов, 12 ассистов). Но не по спортивным, а чисто экономических соображений. Его трансфер позволил бы существенно улучшить финансовую экосистему и получить дополнительные ресурсы на зарплату новичков. Тренерский штаб Кумана полностью доволен самоотдачей Гризманна, проблема в том, что все кадровые вопросы решает Лапорта, которому нужно вытаскивать клуб из долговой ямы. После многомиллионной инъекции кредиторов "Барса" наконец сможет вдохнуть полной грудью, однако этого хватит лишь для возврата краткосрочных ссуд банкам. Продавать звезд придется в любом случае, а "маленький принц" обладает хорошим спросом на рынке. Менеджмент Лапорты надеется получить не менее 60 млн евро. Единственная проблема – желание самого игрока, который прикипел к каталонской столице. Фаны – на стороне руководства.

4. Тотальная чистка состава

Ситуация Гризманна не имеет ничего общего с возможными трансферами Дембеле, Коутиньо, Умтити, Пьянича, Фирпо, Матеуса или Брейтуэйта, которым открыто указывают на дверь. Первые двое стали символами провальной эпохи Бартомеу (почти 300 млн евро на ветер), проведя немало времени в лазарете, остальные игроки – не соответствуют амбициям каталонского гранда. Лапорта настолько разочарован комплектацией предшественников, что не исключает никаких вариантов, включая аренды тех, кого не удастся продать. Разгрузка зарплатной ведомости – приоритет. Например, боснийский ветеран получает 8 млн евро, а вечно травмированный Умтити – 6 млн. Новоиспеченный CEO клуба Ферран Ревентер считает эти суммы серьезно завышенными. К слову, именно одному из боссов испанской филиала MediaMarkt поручили масштабную ревизию контрактов.

5. Ультиматум для "священных коров"

Ментально надломленная старая гвардия – Месси, Пике, Бускетс, Альба или Серхи Роберто – остается ахиллесовой пятой обескровленных "Кулес". Когда-то успешные мастера сейчас в основном появляются на фото позорных поражений. Если Бартомеу решился убрать только трех (Ракитича, Видаля и Суареса), то Лапорта готов пойти дальше. Лео, конечно, неприкосновенный, другим – придется выбирать: финансовые уступки или прощание. С привилегиями покончено, далее – здоровая конкуренция и адекватная в условиях коронакризиса зарплата. Лапорта лично будет общаться с каждым ветераном. Ранее мы слышали много заявлений разных людей по поводу "барселоновских сердец", но воз и ныне там. Посмотрим, как будет на этот раз.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников