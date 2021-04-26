5 игроков "Зенита" - в сборной 27-го тура РПЛ по версии Whoscored
Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 27-го тура РПЛ.
В команду включены пять футболистов "Зенита", а также по одному представителю "Спартака", "Локомотива", "Сочи", "Ахмата", "Химок" и "Краснодара".
Вратарь: Илья Лантратов ("Химки");
Защитники: Алексей Сутормин ("Зенит"), Зоран Нижич ("Ахмат"), Александр Мартынович ("Краснодар"), Дуглас Сантос ("Зенит");
Полузащитники: Малком ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Андрей Мостовой ("Зенит");
Нападающие: Себастьян Дриусси ("Зенит"), Антон Заболотный ("Сочи").
Не пропустите: Триумф "Зенита" и "Локомотива", осечка "Рубина" и победа "Спартака" в дерби: все результаты 27-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
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