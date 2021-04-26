5 игроков "Зенита" - в сборной 27-го тура РПЛ по версии Whoscored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 27-го тура РПЛ.

В команду включены пять футболистов "Зенита", а также по одному представителю "Спартака", "Локомотива", "Сочи", "Ахмата", "Химок" и "Краснодара".

Вратарь: Илья Лантратов ("Химки");

Защитники: Алексей Сутормин ("Зенит"), Зоран Нижич ("Ахмат"), Александр Мартынович ("Краснодар"), Дуглас Сантос ("Зенит");

Полузащитники: Малком ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Андрей Мостовой ("Зенит");

Нападающие: Себастьян Дриусси ("Зенит"), Антон Заболотный ("Сочи").

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