5 июля "Зенит" может досрочно оформить чемпионство

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5 июля "Зенит" может досрочно оформить чемпионство

"Зенит" может оформить чемпионство в матче 26-го тура РПЛ с "Краснодаром". Клубу необходимо обыграть южан.

Ранее "Локомотив" не смог переиграть "Сочи" в РПЛ, что увеличило шансы "сине-бело-голубых" на чемпионство.

Таким образом, "Зенит" за 4 тура до конца сезона может досрочно стать чемпионом России. Отрыв петербуржцев составит 13 баллов.

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