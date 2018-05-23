5 июня в Москве пройдет товарищеский матч болельщиков сборных Турции и России

Болельщики сборных Турции и России сыграют в товарищеском матче, который пройдет в Москве 5 июня.

По данным источника, встреча пройдет на поле Универсальной спортивной базы ЦСКА.

Матч посетят известные в прошлом российские футболисты Алексей Смертин и Дмитрий Сенников, футболистка ЦСКА Ксения Коваленко, деятели культуры и представители РФС.

Напомним, что вечером 5 июня пройдет товарищеский матч сборных России и Турции.

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