5 из 11 игроков "Астон Виллы" родились позже, чем Милнер дебютировал в Кубке Англии

Теги джеймс милнерливерпульастон вилла

5 из 11 игроков "Астон Виллы" родились позже, чем Милнер дебютировал в Кубке АнглииХавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер вышел в стартовом составе на матч Кубка Англии против "Астон Виллы".

Напомним, что бирмингемцы играют молодежным составом из-за вспышки коронавируса в основной команде. 

На данный момент опытному полузащитнику "мерсисайдцев" 35 лет. Его дебют в Кубке Англии случился 17 лет назад. В январе 2003 года он выступал в этом турнире в составе "Лидса".

Примечательно, что к тому моменту 5 из 11 игроков из стартового состав "Астон Виллы" – Силла, Хэйден, Барри, Богард и Крайзин, – еще даже не родились. А Луи Барри даже успел отметиться голом в матче.

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